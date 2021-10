macOS 12 Monterey to duża aktualizacja dla komputerów Mac. Apple ograniczy jednak pełne możliwości tego systemu do urządzeń z własnymi układami M1. Wybrane nowe funkcje nie trafią na maszyny z procesorami firmy Intel. Te nowości z macOS 12 Monterey pozostaną tu niedostępne.

macOS 12 Monterey od kilku miesięcy znajdował się na etapie beta testów. Dziś odbędzie się premiera nowego systemu Apple dla komputerów Mac dla wszystkich użytkowników, do czego zresztą warto się odpowiednio przygotować. Niestety nie wszystkie nowe funkcje pojawią się na maszynach z układami firmy Intel. Tych nowości zabraknie.

Te nowe funkcje z macOS 12 Monterey nie trafią do Mac z układami Intel

Tryb portretowy w FaceTime

macOS 12 Monterey wprowadza tryb portretowy w aplikacji FaceTime. Niestety komputery Mac z procesorami firmy Intel z tej nowej funkcji nie skorzystają. Opcja pozwala rozmywać tło widoczne za użytkownikiem. Rozwiązanie znamy z innych aplikacji. Teraz wprowadza je także Apple.

Modelowanie obiektów

Aktualizacja do macOS Monterey pozwoli tworzyć obiekty 3D ze zdjęć czy filmów. Możliwe to będzie na podstawie kilku różnych materiałów. Z funkcji ponownie nie będzie można skorzystać na maszynach z procesorami marki Intel. Ponownie wyłącznie na komputerach Mac z Apple M1. Tak utworzone modele można potem integrować z oprogramowaniem do AR.

Mapy Apple z nową kulą ziemską

Apple do aplikacji Mapy wprowadziło nowość w postaci nowego widoku kuli ziemskiej. W ten sposób można obracać naszą planetę i przybliżać jej różne regiony. Wcześniej był to płaski rzut, a teraz wygląda to znacznie lepiej, bo wykorzystano widok 3D. Tutaj przy okazji pojawia się coś jeszcze, czego na Macach z procesorami Intela nie ma. To dokładniejszy wgląd w pasma górskie, oceany, lasy czy pustynie oraz bardziej złożone widoki dla wybranych miast.

Zamiana tekstu Siri na mowę

macOS 12 Monterey na komputerach z procesorami Apple M1 pozwala na korzystanie z tej funkcji w połączeniu z większą liczbą języków w porównaniu do maszyn z układami marki Intel. Tak więc w przypadku tej nowości starsze urządzenia nie zostały całkowicie jej pozbawione, ale funkcjonalność została ograniczona, co warto mieć na uwadze.

Dyktowanie na klawiaturze

Tutaj również użytkownicy komputerów Mac z układami firmy Intel nie zostali zupełnie odcięci od funkcji. Jednak ponownie ją ograniczono. Na maszynach z Apple M1 przetwarzanie odbywa się bezpośrednio na urządzeniu i w trybie offline. Na starszych sprzętach istnieje limit w postaci 60 sekund.

Aktualizacja macOS 12 Monterey jeszcze dziś

Apple udostępni uaktualnienie do macOS Monterey jeszcze dziś wieczorem. Nowa aktualizacja będzie darmowa dla użytkowników Maców. Spodziewamy się, że oprogramowanie stanie się dostępne do pobrania w okolicy 19:00 naszego czasu.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods

źródło: opracowanie własne