macOS 12 Monterey to najnowsza aktualizacja dla komputerów Mac. Wnosi ona sporo nowości na maszyny z logo nadgryzionego jabłka. Co nowego tu znajdziemy i jak zainstalować nowy system operacyjny? Informacje o macOS 12 Monterey znajdziecie w tym artykule.

macOS 12 Monterey od kilku miesięcy dostępny by w poglądowej wersji beta. Potem Apple udostępniło wydanie RC. Dziś nowy system operacyjny dla komputerów Mac stał się ogólnodostępny. Co nowego tu znajdziemy? Nowości nie brakuje, choć część z nich nie trafi do maszyn z układami Intela. Zobaczmy też, jak zainstalować macOS 12 Monterey na własnym sprzęcie.

Co nowego w macOS 12 Monterey – krótki przegląd nowości

SharePlay, czyli zupełnie nowy sposób na wspólne oglądanie i współdzielenie się z rodziną i znajomymi

Wiadomości z udostępnianymi dla Ciebie i kolekcjami zdjęć

Przeprojektowana przeglądarka Safari

Tryb skupienia

Uniwersalna kontrola, która pozwoli na kontrolowanie innego Maca lub iPada

Szybkie notatki

AirPlay na Macu

Tekst na żywo

Aplikacja Skróty

iCloud+

Ulepszenia z zakresu prywatności

Jak zainstalować macOS 12 Monterey

macOS 12 Monterey najwygodniej zainstalować poprzez aktualizacje automatyczne. W tym celu trzeba udać się do sekcji Preferencje systemowe i Uaktualnienia. Nowy system pojawi się tutaj po chwili. Następnie należy pobrać oprogramowanie i postępować zgodnie ze wskazówkami instalatora. Poniżej lista zgodnych Maców.

iMac z końca 2015 r. i nowsze

Mac Pro z końca 2013 r. i nowsze

iMac Pro (dowolny)

MacBook Air z 2017 r. i nowsze

MacBook z początku 2016 r. i nowsze

MacBook Pro z początku 2015 r. i nowsze

Mac Mini z końca 2014 r. i nowsze

źródło: opracowanie własne