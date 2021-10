iOS 15.1 i iPadOS 15.1 to nowe aktualizacje dla iPhone’ów oraz iPadów. Znajdziemy tu pewne nowości, choć nie są to nowe emoji. Zobaczmy więc, co nowego znajdziemy w tym oprogramowaniu i jak zainstalować iOS 15.1 oraz iPadOS 15.1 na własnych urządzeniach Apple.

iOS 15.1 oraz iPadOS 15.1 to nowe oprogramowanie iPhone’ów i iPadów, które do niedawna dostępne były w poglądowej wersji RC. Dziś zgodnie z zapowiedziami nowe aktualizacje stały się dostępne dla wszystkich użytkowników. Co nowego tu znajdziemy oraz jak zainstalować nowe uaktualnienia? Zobaczmy, co warto wiedzieć.

Co nowego w iOS 15.1 i iPadOS 15.1 – wykaz nowości

SharePlay

SharePlay to nowy sposób udostępniania zsynchronizowanych doświadczeń w FaceTime z zawartością z aplikacji Apple TV, Apple Music, Fitness+ i innych obsługiwanych aplikacji z App Store

Wspólne elementy sterujące dają każdemu możliwość wstrzymywania, odtwarzania, przewijania do tyłu lub do przodu

Inteligentna głośność automatycznie obniża dźwięk filmu, programu telewizyjnego lub piosenki, gdy Twoi znajomi mówią

Apple TV obsługuje opcję oglądania udostępnionego wideo na dużym ekranie podczas kontynuowania połączenia FaceTime na iPhonie

Udostępnianie ekranu umożliwia wszystkim uczestnikom połączenia FaceTime oglądanie zdjęć, przeglądanie sieci lub pomaganie sobie nawzajem

Kamera

Nagrywanie wideo ProRes za pomocą iPhone’a 13 Pro i iPhone’a 13 Pro Max

Ustawienie wyłączające automatyczne przełączanie aparatu podczas robienia zdjęć makro i nagrywania filmów na iPhonie 13 Pro i iPhonie 13 Pro Max

Portfel Apple

Obsługa kart szczepień COVID-19 umożliwia dodawanie i prezentowanie weryfikowalnych informacji o szczepieniach z Apple Wallet

Tłumacz

Obsługa języka mandaryńskiego (Tajwan) w aplikacji Tłumacz i do tłumaczenia w całym systemie

Dom

Nowe wyzwalacze automatyzacji na podstawie bieżącego odczytu czujnika wilgotności, jakości powietrza lub poziomu światła z obsługą HomeKit

Skróty

Nowe gotowe akcje umożliwiają nakładanie tekstu na obrazy lub GIF-y, a nowa kolekcja gier pozwala spędzać czas z Siri

Ta wersja rozwiązuje również następujące problemy:

Aplikacja Zdjęcia może błędnie zgłaszać zapełnienie pamięci podczas importowania zdjęć i filmów

Aplikacja pogodowa może nie pokazywać aktualnej temperatury w funkcji Moja lokalizacja i może nieprawidłowo wyświetlać kolory animowanego tła

Odtwarzanie dźwięku z aplikacji może zostać wstrzymane podczas blokowania ekranu

Portfel może się nieoczekiwanie zamknąć podczas korzystania z VoiceOver z wieloma kartami

Dostępne sieci Wi-Fi mogą nie zostać wykryte

Zaktualizowano algorytmy baterii w modelach iPhone’a 12, aby lepiej szacować pojemność baterii w czasie

Aby uzyskać informacje na temat zawartości związanej z zabezpieczeniami w aktualizacjach oprogramowania Apple, odwiedź tę witrynę internetową. Nowych emoji tu na razie nie znajdziemy. Na nie poczekamy sobie dłużej.

Jak zainstalować iOS 15.1 oraz iPadOS 15.1

Instalacja aktualizacji iOS 15.1 i iPadOS 15.1 na iPhone’ach i iPadach jest bardzo prosta. W tym celu należy udać się do sekcji Ustawienia, Ogólne i Uaktualnienia. Po chwili pojawi się informacja o nowych aktualizacjach. Będzie je można pobrać po uprzednim nawiązaniu połączenia z siecią Wi-Fi. Poza tym bateria urządzenia musi być naładowana w co najmniej 50 proc. (lub 20 proc., ale wtedy sprzęt musi być podłączony do ładowarki). Inaczej instalacja nie będzie możliwa.

źródło: opracowanie własne