iPhone SE 3 to nadchodzący smartfon Apple. Nowe plotki mówią o tym, że jego design może zostać oparty na starszym urządzeniu. Tym jest iPhone Xr. To oznacza, że powinniśmy spodziewać się ekranu z notchem oraz pojedynczego aparatu fotograficznego. Wiemy, że iPhone SE 3 ma zadebiutować w 2022 r.

iPhone SE 3 to smartfon Apple, który ma być pierwszym tanim modelem w ofercie firmy z obsługą sieci 5G. Urządzenie było obiektem wielu przecieków. Nowe plotki mówią o tym, że jego design może jednak mocno różnić się od poprzednika. Projekt telefonu ma zostać rzekomo oparty na modelu iPhone Xr, co jest niespodzianką.

Jeśli iPhone SE 3 rzeczywiście zostanie oparty na modelu Xr, to powinniśmy spodziewać się pewnych zmian. Najważniejszą byłby ekran ze wcięciem w górnej części wyświetlacza. Natomiast aparat fotograficzny pozostanie prosty i nadal będzie miał jeden obiektyw, co warto mieć na uwadze. Pod warunkiem, że te plotki są prawdziwe.

Apple iPhone SE 3 nie musi mieć designu opartego na modelu Xr

Nowy raport stoi w sprzeczności z tym, co mówiły wcześniejsze plotki i przecieki. Te jednak zakładają, że urządzenie będzie podobne do poprzednika. Jeśli tak, to iPhone SE 3 otrzymały ekran z grubszymi ramkami oraz przyciskiem Początek. Jak będzie w rzeczywistości, to pewnie przekonamy się dopiero za kilka miesięcy, kiedy to będziemy bliżej oficjalnej zapowiedzi.

źródło