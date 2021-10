macOS 12 Monterey RC to już w zasadzie finalna wersja nowego systemu operacyjnego dla Mac. Aktualizacja dla wszystkich użytkowników zostanie udostępniona przez Apple za kilka dni. Tymczasem zobaczmy, co nowego tu znajdziemy. Nowości i zmian w macOS 12 Monterey nie brakuje.

macOS 12 Monterey RC trafia dziś w ręce deweloperów. To nowy system operacyjny dla komputerów Mac, który do tej pory znajdował się w fazie beta testów. Jego premiera jest już blisko. Konkretny termin debiutu Apple podało zaraz po konferencji Unleashed. Teraz mamy okazję zobaczyć, co nowego pojawiło się w oprogramowaniu. Oto najważniejsze nowości i zmiany.

Aktualizacja macOS 12 Monterey RC – co nowego / wykaz nowości

SharePlay, czyli zupełnie nowy sposób na wspólne oglądanie i współdzielenie się z rodziną i znajomymi

Wiadomości z udostępnianymi dla Ciebie i kolekcjami zdjęć

Przeprojektowana przeglądarka Safari

Tryb skupienia

Uniwersalna kontrola, która pozwoli na kontrolowanie innego Maca lub iPada

Szybkie notatki

AirPlay na Macu

Tekst na żywo

Aplikacja Skróty

iCloud+

Ulepszenia z zakresu prywatności

macOS 12 Monterey na razie dla nielicznych

Pamiętajmy, że macOS 12 Monterey RC to nadal nie jest oprogramowanie skierowane do wszystkich użytkowników komputerów Mac. Dla nich darmowa aktualizacja zostanie udostępniona przez Apple dopiero za kilka dni – dokładnie 25 października. Tak więc na razie trzeba uzbroić się w cierpliwość i czekać.

źródło: opracowanie własne