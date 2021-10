MacBook Pro 2021 to nowy laptop z logo nadgryzionego jabłka, który był obiektem wielu przecieków. Wiemy, że ma dostać autorskie procesory z logo nadgryzionego jabłka. W przeciekach pojawiały się one pod nazwami M1X. Wygląda jednak na to, że te właściwe to Apple M1 Pro oraz Apple M1 Max. Skąd to wiemy?

Nazwy Apple M1 Pro i Max zostały dostrzeżone w logach aplikacji, czego doszukał się serwis źródłowy. Wygląda więc na to, że właśnie takie procesory trafią pod obudowę laptopów MacBook Pro 2021, które zobaczymy w trakcie dzisiejszej konferencji „Unleashed„. Co wiemy o tych układach?

Apple M1 Pro i Max dla MacBook Pro 2021 z różnymi GPU

Wiemy, że nowe procesory firmy oparte na architekturze ARM otrzymają do 10 rdzeni CPU i dwa różne układy GPU. W M1 Pro spodziewamy się chipu graficznego z 16 rdzeniami. Natomiast w Apple M1 Max ma ich być aż 32. Z pewnością zapewnią one dużą wydajność.

źródło: Macrumors