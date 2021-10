Październikowa konferencja Apple została potwierdzona kilka dni temu. Wydarzenie upłynie nam pod hasłem „Unleashed” i ta odbędzie się w poniedziałek. Wiemy, że w trakcie eventu zostanie pokazany MacBook Pro oraz słuchawki bezprzewodowe AirPods 3. Zapewne usłyszymy także co nieco o systemie operacyjnym macOS 12 Monterey, który obecnie znajduje się na etapie beta testów.

Nowy MacBook Pro z układem Apple M1X

MacBook Pro 2021 będzie najważniejszym produktem, który zobaczymy w tracie eventu Unleashed. Możemy się domyślać, że październikowa konferencja Apple zostanie w szczególności poświęcona nowym laptopom z macOS 12 Monterey. Pod obudową znajdą się wydajne procesory M1X, które mają dostać 10 rdzeni CPU i przede wszystkim bardzo mocne układy graficzne GPU. Wiemy, że obsłużą one do 64 GB pamięci RAM.

Przeprojektowany design

Apple wraz z nowymi laptopami MacBook Pro zamierza postawić na nowy design. Obudowa zostanie przeprojektowana i ma być cieńsza. Pojawi się także wiele innych zmian i te obejmą nowe ekrany o przekątnych 14 i 16 cali z węższymi ramkami. Ponadto czeka nas powrót lubianych złączy, z których kilka lat temu firma zrezygnowała. To HDMI, czytnik kart pamięci SD oraz powrót MagSafe, ale w nowej formie.

Słuchawki bezprzewodowe AirPods 3

Październikowa konferencja Apple „Unleashed” to także słuchawki bezprzewodowe AirPods 3. Zostaną one przeprojektowane i mają bardziej przypominać droższy model Pro. Dotyczy to także pudełeczka ładującego. Nie spodziewajmy się jednak funkcji ANC, czyli aktywnego wyciszania szumów. Jednak sam dźwięk ma być lepszej jakości w porównaniu do poprzednich dwóch generacji. Wiemy też, że cena ma wynieść 199 dol. To o 50 dol. mniej w porównaniu do wersji Pro.

Data premiery macOS 12 Monterey

Apple na razie nie podało daty premiery systemu operacyjnego macOS 12 Monterey, który na razie dostępny jest w wersji beta. Spodziewamy się, że nastąpi to właśnie w trakcie konferencji Unleashed. Plotki mówią o 25 października. Tego dnia zostaną wydane także finalne wersje iOS 15.1 i iPadOS 15.1. Czy tak w rzeczywistości będzie, to przekonamy się z czasem. Nie pozostaje nic innego, jak tylko uzbroić się w cierpliwość i czekać na oficjalne informacje.

Konferencja Apple „Unleashed” do obejrzenia w sieci

Październikowa konferencja Apple będzie dostępna do obejrzenia w sieci. Nie będzie to wydarzenie na żywo, ale wiemy, że transmisja rozpocznie się w poniedziałek o godzinie 19:00 naszego czasu. Event potrwa pewnie około godziny. Kto wie, a może firma zaskoczy nas jeszcze jakimś innym produktem.

