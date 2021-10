MacBook Pro 2021 to nadchodzący laptop z Apple M1X. Poniedziałkowa konferencja jest blisko. Pora więc podsumować plotki i przecieki. Częściowa specyfikacja techniczna komputerów Apple jest już znana. Ponadto wiemy, że MacBook Pro 2021 doczeka się odświeżenia designu.

MacBook Pro 2021 był obiektem wielu przecieków. Wiemy, że premiera odbędzie się już w poniedziałek, bo na ten dzień została zaplanowana specjalna konferencja. Komputery otrzymają nowe procesory Apple M1X oraz zmiany w designie. Zobaczmy, co już wiadomo o laptopach z serii MacBook Pro 2021.

Wydajny procesor Apple M1X

MacBook Pro 2021 otrzyma nowy autorski SoC firmy z Cupertino. To procesor Apple M1X, który opracowano w dwóch wersjach różniących się układami GPU (z 16 lub 32 rdzeniami). Ten ma być naprawdę potężny. Już chip M1 pokazał dużą moc, a tutaj mamy liczyć na znacznie więcej. Nowy SoC będzie ponownie wykonany w 5-nm litografii. Znajdziemy tu 10 rdzeni CPU (połączenie 8 + 2). Kontroler RAM-u ma obsługiwać do 64 GB pamięci. W podstawowej wersji będzie to 16 GB.

Z ekranami Mini LED

Apple w komputerach MacBook Pro 2021 planuje umieścić ekrany wykonane w technologii Mini LED, który trafił też do większego iPada Pro z tego roku. Mniejszy laptop otrzyma 14-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 3024 x 1494 pikseli. W większym komputerze znajdzie się 16-calowy panel, który ma prezentować obraz w jakości 3456 x 2234 pikseli. Poza tym mamy spodziewać się cieńszych ramek wokoło ekranu. Co ważne ma pojawić się ProMotion, a więc odświeżanie obrazu w 120 Hz.

MacBook Pro 2021 to powrót lubianych portów

Czasy, gdy Apple oferowało tylko USB C/Thunderbolt mają odejść w niepamięć. Czeka nas powrót interfejsów, które MacBook Pro miał przed laty. Są to HDMI, czytnik kart pamięci SD oraz nowe MagSafe. W przypadku złączy Thunderbolt mamy liczyć na trzy sztuki. Wraz z MagSafe ma pojawić się przeprojektowana ładowarka i szybsze ładowanie baterii.

Koniec z paskiem Touch Bar

MacBook Pro 2021 zostanie pozbawiony paska Touch Bar. To funkcja, która od samego początku budziła różne kontrowersje. Apple zamierza z niej zrezygnować w laptopach z macOS i przywróci rząd klawiszy funkcyjnych, które towarzyszyły nam przed laty.

Nowy design

Apple w laptopach MacBook Pro 2021 postawi na nowy design. Obudowa zostanie przeprojektowana i cała konstrukcja ma być cieńsza. Będą też cieńsze ramki wokoło wyświetlacza. Zmiany mają objąć także wnętrze komputerów. Pojawi się przeprojektowany system chłodzenia z większymi ciepłowodami i inne modyfikacje, które usprawnią cyrkulację powietrza.

Z macOS 12 Monterey

MacBook Pro 2021 trafi na rynek z systemem operacyjnym macOS 12 Monterey. Ten obecnie znajduje się na etapie beta testów. Jednak już za kilka dni spodziewamy się jego finalnej wersji. Aktualizacja dla starszych komputerów Mac powinna zostać udostępniona 25 października.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods

źródło: opracowanie własne