iOS 15.1, iPadOS 15.1 oraz macOS 12 Monterey to nadchodzące oprogramowanie Apple. Kiedy pojawi się finalna aktualizacja do tych wersji systemów? W sieci pojawił się konkretny termin i ten wydaje się być co najmniej bardzo prawdopodobny. Zobaczmy, kiedy zobaczymy gotowe wersje iOS 15.1, iPadOS 15.1 i macOS 12 Monterey.

iOS 15.1, iPadOS 15.1 oraz macOS 12 Monterey to nowe systemy operacyjne Apple. Najbardziej wyczekiwanym jest ten ostatni z wymienionych. Wynika to z faktu, że jego beta testy trwają już od kilku miesięcy. Kiedy więc pojawi się finalna aktualizacja do nowego oprogramowania dla komputerów Mac? Wygląda na, że nie jest to już tajemnicą.

W poniedziałek odbędzie się najbliższa konferencja Apple i to w jej trakcie powinniśmy poznać konkretne terminy. Przecieki mówią o tym, że iOS 15.1 i iPadOS 15.1 zostaną udostępnione 25 października, a więc w kolejny poniedziałek po evencie z nowymi MacBookami Pro. Tego samego dnia zapewne pojawi się także aktualizacja do macOS 12 Monterey.

Premiera macOS 12 Monterey, iOS 15.1 i iPadOS 15.1 już blisko

Jeśli nawet powyższy termin nie okaże się być trafiony, tak publiczna premiera uaktualnień do iOS 15.1, iPadOS 15.1 i macOS 12 Monterey jest bardzo nieodległa. Szczegóły powinniśmy poznać w trakcie poniedziałkowej konferencji. Niedługo po niej testerzy otrzymają wydania RC wymienionych systemów.

źródło: appleinsider