iOS 15.1 beta 4 i macOS Monterey beta 10 to najnowsze aktualizacje poglądowe Apple. Prawdopodobnie to już ostatnie wydania tego typu przed niemal finalnymi wersjami RC. Gigant pomału szykuje się do publicznej premiery tego oprogramowania. iOS 15.1 i macOS Monterey zobaczymy jeszcze w tym miesiącu.