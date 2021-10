iPhone X, jak każdy inny smartfon Apple, ma złącze Lightning. Firma na razie unika w telefonach interfejsu USB C, choć stosuje go w innych produktach. Tymczasem pewien youtuber postanowił dokonać własnoręcznej przeróbki. Tak powstał iPhone X mający złącze USB C.

iPhone X to smartfon Apple sprzed kilku lat, który był przełomowym modelem. Chociażby z racji implementacji nowego ekranu i obsługi Face ID. Nie wprowadził jednak zmian obejmujących Lightning i nie pojawiło się złącze USB C. Tymczasem pewien youtuber postanowił udowodnić, że jest to możliwe.

Na kanale Kenny Pi pojawiło się wideo, którego bohaterem jest przerobiony Apple iPhone X. Youtuber własnoręcznie dokonał wymiany złącza Lightning na USB C. Co ważne wideo pokazuje nam, że tak zmodyfikowany telefon działa i ładowanie baterii odbywa się normalnie. Jest to więc w pełni funkcjonalna konstrukcja. Obejrzyjcie to na poniższym wideo.

Apple iPhone X USB C zamiast Lightning

Apple na razie unika przesiadki na USB C z Lightning, co ma swoje wytłumaczenie. Ten drugi interfejs to ogromny rynek akcesoriów dla telefonów z iOS, który jest warty wiele pieniędzy. Stąd też przejście na nowe złącze nie jest takie proste, co warto mieć na uwadze. Z czasem to pewnie jednak nastąpi. Chociażby z racji nacisków ze strony Unii Europejskiej.

