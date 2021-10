iOS 15.0.2 iPadOS 15.0.2 to nowe aktualizacje serwisowe, które Apple udostępniło dla użytkowników iPhone’ów i iPadów. Jeśli zastanawiacie się nad tym, co nowego tu znajdziemy, to z pewnością nie nowości. Apple wraz z iOS 15.0.2 i iPadOS 15.0.2 rozwiązało pewne problemy.