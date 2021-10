iOS 15.0.1 Apple udostępniło kilka dni temu. To pierwsza aktualizacja serwisowa dla piętnastki, która nie wprowadza nowości. Znajdziemy tu jednak ważne poprawki błędów. Dlatego Apple uniemożliwiło downgrade do iOS 15. Poza tym w drodze jest większe uaktualnienie do iOS 15.1.