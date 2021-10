iPhone SE 5G to smartfon Apple, który był już obiektem wielu przecieków. Wcześniejsze plotki mówiły o tym, że zobaczymy go w pierwszej połowie 2022 r. Wygląda na to, że tak rzeczywiście będzie. Nowe informacje ze sprawdzonych w przeszłości źródeł wskazują na to, że debiut planowany jest na wiosnę.

Nowe przecieki mówią o tym, że iPhone SE 5G będzie miał premierę w drugim kwartale 2022 r. Pod obudową ma znaleźć się procesor Apple A15 Bionic, a więc ten sam SoC, który dostały trzynastki. Następnie mamy modem Snapdragon X60, a więc ponownie ten sam, który znajdziemy w tegorocznych modelach z logo nadgryzionego jabłka. Sam design nie ma ulec większym zmianom.

Apple iPhone SE 5G bez większych zmian wizualnych

Pod obudową modelu iPhone SE 5G znajdą się naprawdę nowoczesne podzespoły. Jednak z zewnątrz smartfon będzie wyglądał trochę staro. Ma dostać ekran, pod którym znajdzie się Touch ID. Design będzie więc bardzo zbliżony do poprzednika.

źródło: AppleInsider