iOS 15.1 beta 3 to najnowsze wydanie poglądowe oprogramowania, które udostępniło Apple. Software wprowadza ważną nowość dla użytkowników telefonów iPhone 13 Pro. To wsparcie dla formatu ProRes. Na razie Apple udostępniło iOS 15.1 beta 3 w ręce deweloperów aplikacji.

iOS 15.1 beta 3 to najnowsze wydanie poglądowe oprogramowania dla iPhone’ów, które Apple zaczęło publicznie testować we wrześniu. Nowa aktualizacja wprowadza nowość, którą zapowiedziano w trakcie konferencji w zeszłym miesiącu. Tą jest wsparcie dla formatu ProRes z modeli iPhone 13 Pro. Zobaczmy, co nowego się pojawiło.

W iOS 15.1 beta 3 pojawia się przełącznik, który pozwala w ustawieniach aparatu na aktywację formatu ProRes w trakcie nagrywania filmów. Tutaj warto dodać, że właściciele telefonów iPhone 13 Pro w wersji ze 128 GB miejsca napotkają limit. Tym jest rejestrowanie w maksymalnie 30 fps przy jakości 1080p. Pozostałe warianty pojemnościowe pozwolą na przechwytywanie wideo w 4K.

Aktualizacja iOS 15.1 beta 3 to nie tylko ProRes dla iPhone 13 Pro

iOS 15.1 beta 3 wprowadza jeszcze inną nowość. Tą jest przełącznik pozwalający na wyłączenie trybu makro. Domyślnie działa on po wyborze obiektywu ultraszerokokątnego. Teraz będzie to można dezaktywować. Finalna aktualizacja powinna być dostępna w ciągu najbliższych tygodni.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods

źródło: macrumors