iPhone 14 Pro to nadchodzący flagowiec Apple. Plotki mówią o tym, że firma może zwiększyć w nim pamięć. W ofercie mają pojawić się smartfony, które zaoferują nawet 2 TB miejsca na dane. To dwa razy więcej w porównaniu do obecnej generacji. Na modele iPhone 14 Pro jeszcze trochę poczekamy.