iPad Air 5. generacji to tablet Apple, który trafi do oferty w 2022 r. Nowe plotki mówią o tym, że nie otrzyma ekranu OLED. Wpłynęłoby to negatywnie na sprzedaż modeli Pro. To samo źródło twierdzi, że w przyszłym roku mniejszy iPad Pro dostanie 11-calowy wyświetlacz wykonany w technologii Mini LED.