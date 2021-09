iPhone 13 Pro Max to smartfon, w którym Apple zaimplementowało szybsze ładowanie przewodowe. W szczytowym momencie bateria może być ładowana mocą 27 W. Wykazały to niezależne testy. Przy okazji sprawdzono pod tym względem także model iPhone 13 Pro bez dopisku Max w nazwie.

iPhone 13 Pro Max to smartfon, który ma najlepszy ekran na rynku. Doczekał się także oceny aparatu w DxOMark Mobile. Teraz dowiadujemy się, że Apple umieściło w nim szybsze ładowanie względem oficjalnych deklaracji. Ujawniły to testy przeprowadzone przez ChargerLab. Co wykazały?

iPhone 13 Pro Max oficjalnie wspiera ładowanie baterii z użyciem ładowarki o mocy do 20 W. Jednak testy ChargerLab wykazały, że wykorzystanie adaptera o mocy 30 W ze złączem USB C umożliwiło ładowanie mocą na poziomie do 27 W. Co prawda nie jest ono ciągłe, ale w szczytowym momencie osiąga taką wartość. W przypadku poprzedniego modelu jest to 22 lub 23 W.

Testy przeprowadzone na modelu iPhone 13 Pro bez dopisku Max w nazwie pokazały, że ten smartfon może ładować baterię mocą na poziomie do 23 W. To sprawia, że ładowanie akumulatorów powinno być nieco szybsze. Choć tutaj trzeba mieć też na uwadze, że w wersji z 6,7-calowym ekranem jego pojemność została znacząco zwiększona. Do 4352 mAh. Poniżej specyfikacja techniczna telefonu.

Apple iPhone 13 Pro Max – specyfikacja techniczna

6,7″ ekran Super Retina XDR rozdzielczości 1284 x 2778 pikseli i odświeżaniu w 120 Hz

procesor Apple A15 Bionic

6 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128, 256, 512 lub 1024 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD – brak

kamerka 12 MP do selfie

aparat fotograficzny 12 MP + 12 MP + 12 MP + LiDAR

bateria o pojemności 4352 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem 5G

NFC

Face ID

złącze Lightning

stereofoniczne głośniki

iOS 15

