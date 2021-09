iOS 15.1 beta 2 to najnowsza aktualizacja poglądowa udostępniona przez Apple. Rozwiązano tu błąd, który dotyczy smartfonów iPhone 13. Związany on jest z odblokowywaniem w masce z wykorzystaniem zegarków Apple Watch. Aktualizacja iOS 15.1 beta 2 została oddana w ręce deweloperów.

iOS 15.1 beta 2 to kolejna aktualizacja poglądowa nowego oprogramowania Apple, którego testy rozpoczęły się kilka dni temu. Wiemy, że wprowadza ona pewne nowości. W drugiej becie firma rozwiązała denerwujący błąd, który związany jest ze smartfonami iPhone 13. Co to za bug?

Użytkownicy telefonów iPhone 13 skarżą się na błąd, który uniemożliwia im odblokowanie z wykorzystaniem zegarków Apple Watch. Aktualizacja iOS 15.1 beta 2 rozwiązuje ten dokuczliwy bug. Możliwe, że wprowadzono tu także inne zmiany lub nowości. Na razie na ich znalezienie musimy poczekać.

Aktualizacja iOS 15.1 beta 2 na razie dla deweloperów

Apple udostępniło uaktualnienie iOS 15.1 beta 2 deweloperom aplikacji. Jednak już wkrótce to samo oprogramowanie zostanie oddane także w ręce publicznych testerów. Na razie nie wiadomo, czy firma ma w planach wydać uaktualnienie z numerkiem 15.0.1, gdzie wcześniej rozwiąże wspomniany błąd występujący w modelach iPhone 13. Jest to bardzo możliwe, ale na szczegóły trzeba poczekać.

źródło: macrumors