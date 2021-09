iPhone 13 Pro Max to nowy smartfon Apple, który jest już w sprzedaży. Urządzenie przeszło test na wytrzymałość. Okazuje się, że konstrukcja telefonu rzeczywiście została polepszona. Wspomniany test modelu iPhone 13 Pro Max pokazuje, że jest to „najsilniejszy” telefon z iOS w historii.

iPhone 13 Pro Max to smartfon, który ma poprawioną konstrukcję względem poprzednich modeli. Youtuber prowadzący kanał EverythingApplePro postanowił to sprawdzić i przeprowadził test wytrzymałości telefonu. Z jakim skutkiem? To mamy okazję zobaczyć na wideo.

Apple twierdzi, że iPhone 13 Pro Max (i pozostałe modele też) ma najtwardsze szkło zastosowane kiedykolwiek w smartfonach. Stało się to możliwe dzięki ceramicznej osłonie. Test wytrzymałości pokazuje, że telefon rzeczywiście lepiej znosi upadki z różnych wysokości. Co prawda w końcu ekran ulega zniszczeniu, ale temu nigdy nie można zapobiec.

iPhone 13 Pro Max nie jest tanim smartfonem, ale ulepszenia wprowadzone przez Apple w konstrukcji są rzeczywiście widoczne. Oczywiście telefon nie przetrwa każdego upadku. Jednak usprawnienia sprawią, że często w takich sytuacjach nie zostanie zniszczony. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Apple iPhone 13 Pro Max – specyfikacja techniczna

6,7″ ekran Super Retina XDR rozdzielczości 1284 x 2778 pikseli i odświeżaniu w 120 Hz

procesor Apple A15 Bionic

6 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128, 256, 512 lub 1024 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD – brak

kamerka 12 MP do selfie

aparat fotograficzny 12 MP + 12 MP + 12 MP + LiDAR

bateria o pojemności 4352 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem 5G

NFC

Face ID

złącze Lightning

stereofoniczne głośniki

iOS 15

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło