iPad Pro 2022 to nadchodzący tablet. W sieci pojawiły się świeże plotki obejmujące to urządzenie. Dowiadujemy się, że ma otrzymać inaczej umiejscowione logo nadgryzionego jabłka. Będzie ono w poziomie. Następnie mamy przeprojektowany aparat fotograficzny z tyłu obudowy.

Logo Apple na obudowie tabletu iPad Pro 2022 zostanie umieszczone poziomo. Zmiana nie jest przypadkowa, bo w ten sposób zmieni się także domyślna orientacja pracy z urządzeniem. Obecnie jest to widok portretowy. Firma chce zapewne w ten sposób przybliżyć te sprzęty bardziej do komputerów, które to niektórym użytkownikom je zastępują.

Apple iPad Pro 2022 otrzyma też przeprojektowany aparat

iPad Pro 2022 ma również dostać przeprojektowany aparat fotograficzny. Obiektywy również mają być umieszczone horyzontalnie. Dokładne zmiany nie są jednak znane. Sam tablet też ma ulec modyfikacjom względem obecnie znanych nam generacji tego sprzętu. Mówi się też o tym, że Apple może wprowadzić na tyle obudowy szkło i zapewnić bezprzewodowe ładowanie zwrotne.

