iOS 15.1 beta 1 to nowa aktualizacja poglądowego oprogramowania dla iPhone’ów. Apple udostępniło ją do testów. Co nowego tu znajdziemy? Wśród nowości pojawia się wyczekiwana funkcja Shareplay. Są też inne zmiany. Zobaczmy, co Apple umieściło w uaktualnieniu iOS 15.1 beta.