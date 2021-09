iPhone 14 Pro Max oraz iPhone 14 Pro to flagowce Apple na 2022 r. W sieci pojawiły się nowe plotki, które obejmują aparat fotograficzny oraz notch. Ten drugi z elementów ma zniknąć. Poza tym Apple planuje wprowadzić nowy sensor dla obiektywu szerokokątnego. iPhone 14 Pro otrzyma matrycę 48 MP.

iPhone 14 Pro Max i 14 Pro to smartfony Apple, które już pojawiały się w przeciekach. Mają dostać ekrany LTPO. Ponadto dużym zmianom ma ulec design. Przede wszystkim ma zniknąć notch. Analityk Ming Chi Kuo wybiega w przyszłość i serwuje nam informacje obejmujące aparat fotograficzny.

iPhone 14 Pro i Max mają dostać aparat fotograficzny z głównym sensorem 48 MP. Zostanie on połączony z obiektywem szerokokątnym. Dowiadujemy się, że pojawi się także nagrywanie wideo w jakości 8K UHD. Natomiast notch zostanie zastąpiony przez okrągłe wcięcie dla kamery do selfie, które zostanie wyśrodkowane. Apple chce schować elementy odpowiedzialne za Face ID pod wyświetlacz.

Apple iPhone 14 Pro Max może dostać większy ekran

Apple może także w modelu iPhone 14 Pro Max umieścić większy wyświetlacz. Tutaj plotki są podzielone. Część z nich mówi o tym, że nadal będzie to ekran o przekątnej 6,7 cala. Inne natomiast zakładają zwiększenie panelu do rozmiaru 6,9 cala. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem.

