iPhone 13 Pro Max to flagowiec Apple, który obecnie dostępny jest w ramach przedsprzedaży. Na ten moment terminy dostaw uległy już sporemu wydłużeniu. Tymczasem jeszcze przed rynkowym debiutem mamy okazję zobaczyć pierwszy unboxing smartfona. Taki materiał wideo pojawił się na jednym z kanałów na YouTubie.

Unboxing smartfona iPhone 13 Pro Max został opublikowany na kanale SalimBaba Technical. Dzięki temu mamy okazję poznać zawartość opakowania z telefonem. Podobnie jak w zeszłym roku, tak i w tym Apple nie umieściło ładowarki i słuchawek. Znajdziemy tu tylko smartfona, szpilkę do tacki SIM oraz kabel z końcówkami Lightning i USB C. Obejrzyjcie to na poniższym wideo.

Unboxing smartfona Apple iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro Max i pozostałe z nowych modeli Apple trafią na rynek dopiero za kilka dni. Sklepowa premiera została zaplanowana na 24 września. Warto jednak dodać, że wysyłka do pierwszych klientów już ruszyła. Możliwe, że część z nich dostanie telefony jeszcze przed tą datą, co zdarzało się przed laty.

