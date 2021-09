iOS 15 to duża aktualizacja dla iPhone’ów, która wprowadza nowe funkcje. Na część z nich Apple każe czekać. Inne wymagają nowszego urządzenia i dostęp do nich można uzyskać na iPhone’ach Xs lub starszych telefonach. Zobaczmy, jakie funkcje z iOS 15 na razie nie trafiły do oprogramowania.

iOS 15 to duża aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, którą można już pobierać. Nowy system udostępniono dla wszystkich wczoraj wieczorem. Apple wprowadziło tu wiele nowości, ale pewne nowe funkcje na razie się nie pojawiły. Wynika to z faktu, że firma potrzebuje na ich dopracowanie więcej czasu. Zobaczmy, jakie to opcje.

iOS 15 w finalnej wersji nie wprowadził opcji SharePlay, która była zapowiadana w roli jednej z największych nowości. Pozwoli ona na słuchanie muzyki i oglądanie filmów ze znajomymi poprzez FaceTime. Następnie mamy integrację AirPods z platformą Znajdź. Tutaj również doszło do opóźnień. Zabrakło też wydarzeń w App Store. Natomiast użytkownicy iPadów muszą czekać na uniwersalną kontrolę.

Pewne nowe funkcje Apple wprowadzi w iOS 15.1

Kolejną aktualizacją dla iPhone’ów, gdzie pojawią się nowe funkcje, będzie iOS 15.1. To tutaj znajdą się pewne z opcji, których zabrakło w finalnej wersji „piętnastki”. Najpierw jednak zostanie to poprzedzone kilkutygodniowym okresem beta testów. Możliwe, że poglądowe wydanie oprogramowania trafi w ręce deweloperów, a potem też publicznych testerów jeszcze w tym tygodniu. Na finalne uaktualnienie trzeba będzie poczekać do października lub listopada.

Funkcje z iOS 15 wymagające nowszego iPhone’a

Warto dodać, że wybrane nowe funkcje z aktualizacji iOS 15 wymagają nowszych telefonów. Są to modele iPhone Xs lub Xr oraz starsze. Na starszych urządzeniach nie są dostępne. Poniżej wykaz tych opcji.

Dźwięk przestrzenny w aplikacji FaceTime

Tryb portretowy w FaceTime

Interaktywna kula ziemska w Mapach Apple

Bardziej szczegółowe mapy dla wybranych miast

Wskazówki dla pieszych w AR w Mapach

Tekst na żywo na zdjęciach

Wizualne wyszukiwanie

Nowe animowane tła w pogodzie

Przetwarzanie mowy na urządzeniu

Klucze w portfelu

Przetwarzanie poleceń głosowych dla Siri bezpośrednio na urządzeniu

Możliwość wydawania części poleceń dla Siri w trybie offline

Ciągłe dyktowanie z klawiatury bez limitu

Możliwość przesuwania palcem w górę lub w dół podczas nagrywania filmu QuickTake, aby powiększyć lub pomniejszyć

Tak więc użytkownicy iPhone’ów X oraz starszych modeli telefonów z wyżej wymienionych funkcji nie skorzystają, co warto mieć na uwadze.

źródło: opracowanie własne