iPhone 14 Pro otrzyma wyświetlacze LTPO z odświeżaniem obrazu w 120. Wygląda jednak na to, że w tańszych modelach nadal będą to ekrany 60 Hz. Wiemy, że panel LTPS ma pojawić się w co najmniej jednym z modeli iPhone 14. Jest jednak możliwe, że będzie to dotyczyło dwóch smartfonów.

iPhone 14 Pro ma wprowadzić radykalne zmiany we wzornictwie. Apple planuje spore modyfikacje obejmujące design. Będą też inne ekrany, bo ma zniknąć notch. Teraz dowiadujemy się, że w co najmniej jednym modelu pojawi się panel LTPS. Ma go dostarczyć LG Display.

Koreańczycy z LG Display dostali kontrakt na dostawy obejmujące ekran LTPS, który dostanie co najmniej jeden iPhone 14. To panel OLED z odświeżaniem obrazu w 60 Hz. Tak więc wygląda na to, że wyświetlacze LTPO nadal pozostaną ekskluzywne dla modeli Pro. Choć w rzeczywistości może być inaczej.

Być może trzy modele iPhone 14 dostaną ekrany LTPO

Apple może zdecydować się także na inny ruch. Ekran LTPS może otrzymać tylko najtańszy ze smartfonów iPhone 14. Natomiast pozostałe trzy wyświetlacze 120 Hz wykonane w technologii LTPO. Tak więc byłyby to dwie wersje Pro oraz Max bez dopisku Pro, który to rzekomo jest w przygotowaniu. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się w 2022 r.

