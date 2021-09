iOS 15 jest już blisko, ale nie wprowadzi wszystkich z wyczekiwanych funkcji. Jedna z nich dotyczy słuchawek bezprzewodowych AirPods. To integracja z platformą Znajdź. Apple poinformowało o opóźnieniach. To oznacza, że takie rozwiązanie pojawi się wraz z iOS 15.1 lub jedną z późniejszych aktualizacji.

iOS 15 to duża aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, którą Apple udostępni dziś wieczorem. Część z ogłoszonych w czerwcu funkcji jednak teraz się nie pojawi. Wybrane z nich opóźniono i teraz dowiadujemy się, że dotyczy to kolejnej z nich. Tym razem związanej ze słuchawkami bezprzewodowymi marki z serii AirPods.

Apple zapowiedziało, że wraz z iOS 15 słuchawki bezprzewodowe AirPods zostaną zintegrowane z platformą Znajdź. Dziś tak się jednak nie stanie, bo firma uaktualniła informacje na ten temat i wspomina teraz o dostępności na jesień. Kiedy więc można spodziewać się tej nowości?

Apple może zintegrować AirPods ze Znajdź wraz z iOS 15.1

Nowość może pojawić się już wraz z kolejną aktualizacją dla iPhone’ów, którą będzie iOS 15.1 lub podobną. To oznacza, że na to rozwiązanie jeszcze chwilę poczekamy. To samo dotyczy także SharePlay. Wiemy, że Znajdź pozwoli na lokalizowanie słuchawek bezprzewodowych AirPods Pro oraz Max poprzez pobliskie iPhone’y, iPady i komputery Mac.

