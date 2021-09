iOS 15 to duża aktualizacja dla iPhone’ów, którą Apple udostępniło dla wszystkich użytkowników. Zmian i nowości jest naprawdę dużo. Zobaczmy, jakie nowości wprowadza uaktualnienie do iOS 15 oraz jak je prawidłowo zainstalować.

iOS 15 można zainstalować udając się do sekcji Ustawienia, Ogólne oraz Uaktualnienia. Następnie trzeba chwilę poczekać i powinna pojawić się nowa aktualizacja. Można ją będzie pobrać tylko po nawiązaniu połączenia z siecią Wi-Fi. Z użyciem danych sieci komórkowych już nie. Poza tym bateria iPhone’a musi być naładowana w co najmniej 50 proc. (lub 20 proc. i urządzenie podłączone jest do ładowarki). Wykaz nowości znajdziecie poniżej.

iOS 15 – co nowego / wykaz nowości

iOS 15 wprowadza ulepszenia audio i wideo w FaceTime, w tym dźwięk przestrzenny i tryb Portret. Funkcja Udostępnione Tobie pozwala wyświetlać artykuły, zdjęcia i inne udostępnione treści z Twoich rozmów w Wiadomościach w analogicznych aplikacjach. Tryby skupienia pozwolą zredukować czynniki rozpraszające, filtrując powiadomienia na podstawie aktualnie wykonywanej czynności. Powiadomienia zostały przeprojektowane, a nowe podsumowanie powiadomień zawiera zbiór powiadomień, dzięki czemu możesz nadrobić zaległości. Mapy zapewniają piękny, od nowa zaprojektowany wygląd z nowym trójwymiarowym wyglądem miejskim i trasami przejścia w rozszerzonej rzeczywistości. Funkcja Tekst na żywo wykorzystuje wbudowany mechanizm uczenia maszynowego do rozpoznawania tekstu na zdjęciach w całym systemie oraz w Internecie. Nowe narzędzia prywatności w Siri, Mail i nie tylko zapewniają przejrzystość i większą kontrolę nad swoimi danymi.

FaceTime

Dźwięk przestrzenny w połączeniach grupowych FaceTime sprawia, że głosy osób brzmią, jakby pochodziły z kierunku, w którym znajdują się na ekranie (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR oraz nowsze)

Tryb Izolacja dźwięku blokuje dźwięki otoczenia, dzięki czemu Twój głos jest krystalicznie czysty (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR oraz nowsze)

Tryb Szerokie spektrum pozwała słyszeć wszystkie dźwięki otoczenia podczas rozmowy (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR oraz nowsze)

Tryb Portret rozmazuje tło oraz ustawia ostrość na Tobie (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR oraz nowsze)

Widok siatki pozwala w trakcie połączenia grupowego FaceTime wyświetlić do sześciu osób jednocześnie na jednakowej wielkości płytkach oraz wyróżniać bieżącą osobę mówiącą

Łącza FaceTime pozwalają zapraszać znajomych do połączenia FaceTime, a nawet znajomych z urządzeniami Android lub Windows, którzy mogą dołączać się na swoich przeglądarkach Internetu

Wiadomości oraz Memoji

W nowej sekcji Udostępnione Tobie w aplikacji Zdjęcia, Safari, Apple News, Apple Music, Podcasty lub TV widoczna jest zawartość wysłana Tobie przez znajomych w rozmowie w Wiadomościach

Przypięta zawartość podnosi poziom wybranej udostępnionej zawartości i sprawia, że jest bardziej widoczna w widoku Udostępnione Tobie, wyszukiwaniu w Wiadomościach i widoku Szczegóły w konwersacji

Wiele zdjęć wysłanych w Wiadomościach jest wyświetlanych w postaci przejrzystego kolażu lub przesuwanego stosu

Ponad 40 strojów Memoji do wyboru w maksymalnie trzech różnych kolorach pozwala spersonalizować ubrania i nakrycia głowy na naklejkach Memoji

Tryby skupienia

Tryb skupienia pozwala automatycznie filtrować powiadomienia w oparciu o aktualnie wykonywane czynności, takie jak fitness, sen, granie w gry, czytanie, prowadzenie pojazdu, praca lub czas prywatny

Tryb skupienia wykorzystuje mechanizm uczenia maszynowego podczas konfigurowania do sugerowania aplikacji oraz osób, od których chcesz przyjmować powiadomienia w trybie skupienia

Strony ekranu początkowego mogą być personalizowane, aby dopasować aplikacje i widżety do określonego trybu skupienia

Sugestie kontekstowe inteligentnie sugerują tryb skupienia na podstawie kontekstu, wykorzystując sygnały takie jak lokalizacja lub pora dnia

Twoim kontaktom w rozmowach w Wiadomościach wyświetlany jest status wskazujący, że powiadomienia są wyciszone za pomocą trybu skupienia

Powiadomienia

Nowy wygląd pozwala wyświetlać zdjęcia kontaktów dla osób oraz większe ikony dla aplikacji

Podsumowanie powiadomień dostarcza codziennie przydatny zbiór Twoich powiadomień na podstawie ustalonego harmonogramu

Powiadomienia mogą być wyciszone z dowolnej aplikacji lub wątku wiadomości na najbliższą godzinę lub cały dzień

Mapy

Szczegółowe mapy miast wyświetlają poziom wzniesienia, drzewa, budynki, punkty orientacyjne, przejścia dla pieszych, pasy do zawracania oraz widoki 3D, pozwalając poruszać się po złożonych skrzyżowaniach i nie tylko w obszarze zatoki San Francisco, Los Angeles, Nowym Jorku i Londynie, oraz w innych miastach, które będą dostępne w przyszłości (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR oraz nowsze)

Nowe funkcje jazdy obejmują nową mapę, która wyróżnia szczegóły, takie jak ruch i wypadki, oraz plan trasy, który pozwala wyświetlić zbliżającą się podróż, wybierając przyszły czas odjazdu lub przyjazdu

Immersyjne trasy dla pieszych pokazują wskazówki krok po kroku w rzeczywistości rozszerzonej (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR oraz nowsze)

Zaktualizowana funkcja transportu publicznego jednym stuknięciem zapewnia dostęp do informacji o odjazdach w pobliżu, ułatwia przeglądanie trasy i interakcję z nią jedną ręką oraz powiadamia o zbliżaniu się do przystanku

Interaktywna kula ziemska 3D pokazuje ulepszone szczegóły pasm górskich, pustyń, lasów, oceanów i nie tylko (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR oraz nowsze)

Przeprojektowane karty miejsc ułatwiają poznawanie miejsc i interakcję z nimi, a nowy punkt początkowy dla przewodników zawiera najlepsze rekomendacje miejsc, które pokochasz

Safari

Dolny pasek kart jest łatwiej dostępny i ułatwia poruszanie się między kartami, przesuwając palcem w lewo lub w prawo

Grupy kart ułatwiają zachowywanie i porządkowanie kart oraz pozwalają łatwo otwierać je na różnych urządzeniach

Widok siatki przeglądu kart wyświetla Twoje otwarte karty

Stronę początkową można personalizować za pomocą obrazków tła oraz nowych sekcji, takich jak Raport ochrony prywatności, Sugestie Siri oraz Udostępnione Tobie

Rozszerzenia internetowe w iOS pomagają spersonalizować przeglądanie i można je pobrać z App Store

Wyszukiwanie głosowe umożliwia przeszukiwanie Internetu za pomocą głosu

Portfel

Klucze do domu umożliwiają otwieranie obsługiwanego zamka w drzwiach domu lub mieszkania (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR oraz nowsze)

Klucze hotelowe umożliwiają odblokowanie pokoju w obsługiwanych hotelach

Klucze biurowe umożliwiają jednym stuknięciem odblokować drzwi biura w obsługiwanych biurach korporacyjnych

Kluczyki samochodowe z obsługą połączenia ultraszerokopasmowego pozwalają odblokować, zablokować i uruchomić obsługiwany samochód bez konieczności wyjmowania iPhone’a z torby lub kieszeni (wszystkie modele iPhone’a 11 i iPhone’a 12)

Funkcje zdalnego dostępu bezkluczykowego w kluczykach samochodowych umożliwiają blokowanie, odblokowywanie, trąbienie klaksonem, podgrzewanie samochodu lub otwieranie bagażnika w obsługiwanym pojeździe

Tekst na żywo

Funkcja Tekst na żywo sprawia, że tekst na zdjęciach staje się interaktywny, dzięki czemu możesz kopiować i wklejać, wyszukiwać i tłumaczyć w aplikacji Zdjęcia, Zrzut ekranu, Szybki przegląd, Safari oraz w podglądach na żywo za pomocą aplikacji Aparat (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR oraz nowsze)

Detektory danych funkcji Tekst na żywo rozpoznają na zdjęciach numery telefonów, adresy email, daty, adresy i inne dane, dzięki czemu możesz wykonać dotyczącą nich czynność

Tekst na żywo jest dostępny z klawiatury, umożliwiając wstawianie tekstu bezpośrednio z wizjera aparatu do dowolnego pola tekstowego

Spotlight

Szczegółowe wyniki zawierają wszystkie informacje, których szukasz o kontaktach, aktorach, muzykach, filmach i programach telewizyjnych

Zdjęcia w bibliotece zdjęć można wyszukiwać według lokalizacji, osób, scen, tekstu na zdjęciach lub innych rzeczy na zdjęciach, takich jak pies lub samochód

Wyszukiwanie obrazków w Internecie umożliwia wyszukiwanie obrazków ludzi, zwierząt, pomników i nie tylko

Zdjęcia

Nowy wygląd Wspomnień z nowym interaktywnym interfejsem, animowanymi kartami z inteligentnymi, adaptacyjnymi tytułami, nowymi stylami animacji i przejść oraz wieloma kolażami obrazów

Apple Music można dodać do Twoich Wspomnień dla subskrybentów Apple Music, a spersonalizowane sugestie utworów łączą rekomendacje ekspertów z Twoimi upodobaniami muzycznymi oraz zawartością Twoich zdjęć i filmów

Miksy wspomnień pozwalają ustawić nastrój, wybierając różne utwory i odpowiadający wygląd wspomnienia

Nowe typy wspomnień obejmują dodatkowe święta międzynarodowe, wspomnienia dotyczące dzieci, trendy na przestrzeni czasu i ulepszone wspomnienia zwierząt

Panel informacji wyświetla teraz szczegółowe informacje o zdjęciu, takie jak aparat, obiektyw, czas otwarcia migawki, wielkość pliku i nie tylko

Zdrowie

Funkcja Udostępnianie pozwala wybrać dane dotyczące zdrowia, alerty i trendy, które chcesz udostępniać ważnym dla Ciebie osobom lub osobom, które się Tobą opiekują

Trendy pozwalają zobaczyć, jak dany wskaźnik zdrowia postępuje w czasie i mogą powiadamiać Cię o wykryciu nowego trendu

Stabilność chodu to nowy wskaźnik, który może ocenić ryzyko upadku i powiadomić Cię, jeśli stabilność chodu jest niska (iPhone 8 i nowszy)

Weryfikowalne dane zdrowotne umożliwiają pobieranie i przechowywanie weryfikowalnych wersji szczepionek COVID-19 oraz wyników laboratoryjnych

Pogoda

Nowy wygląd pozwala pokazać najważniejsze informacje o pogodzie dla danej lokalizacji i zawiera nowe moduły map

Mapy pogodowe można wyświetlać na pełnym ekranie i pokazują opady, temperaturę i jakość powietrza w obsługiwanych krajach

Powiadomienia o opadach w ciągu najbliższej godziny informują o zbliżającym się deszczu lub śniegu, lub końcu opadów w Irlandii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych

Nowe animowane tła dokładniej przedstawiają położenie słońca, chmury i opady (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR oraz nowsze)

Siri

Przetwarzanie lokalne oznacza, że dźwięk Twoich poleceń domyślnie nie opuszcza urządzenia, a Siri może przetwarzać wiele poleceń w trybie poza siecią (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR oraz nowsze)

Udostępnianie rzeczy za pomocą Siri umożliwia wysyłanie rzeczy widocznych na ekranie, takich jak zdjęcia, strony internetowe i miejsca w Mapach do dowolnego z Twoich kontaktów

Kontekst ekranowy może być używany przez Siri do odwoływania się do kontaktów widocznych na ekranie w celu wysłania im wiadomości lub nawiązania połączenia

Personalizacja na urządzeniu umożliwia lepsze rozpoznawanie i rozumienie mowy przez Siri (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR oraz nowsze)

Prywatność

Funkcja Ochrona prywatności w Mail chroni Twoją prywatność, uniemożliwiając nadawcom wiadomości email uzyskanie informacji o Twojej aktywności w Mail, adresie IP lub o tym, czy ich email został otwarty

Funkcja Intelligent Tracking Prevention w Safari zapobiega teraz profilowaniu przez znane trackery przy użyciu Twojego adresu IP

iCloud+

iCloud+ to usługa subskrypcji w chmurze, która zapewnia funkcje premium i dodatkowe miejsce dyskowe w iCloud

Usługa Przekazywanie prywatne iCloud (beta) wysyła Twoje żądania przez dwie niezależne sieci przekaźnikowe i szyfruje ruch internetowy wychodzący z Twojego urządzenia, dzięki czemu możesz przeglądać Safari w bezpieczniejszy i bardziej prywatny sposób

Funkcja Ukryj mój adres email umożliwia tworzenie unikalnych, losowych adresów email, które przekierowują do osobistej skrzynki odbiorczej, dzięki czemu możesz wysyłać i odbierać wiadomości email bez konieczności udostępniania swojego prawdziwego adresu email

Prywatny monitoring w HomeKit obsługuje podłączanie większej liczby kamer bezpieczeństwa bez konieczności wykorzystania limitu miejsca w iCloud

Własna domena email personalizuje Twój adres iCloud Mail i pozwala zaprosić członków rodziny do korzystania z tej samej domeny

Dostępność

Rozpoznawanie obrazków za pomocą VoiceOver pozwala uzyskać jeszcze więcej szczegółów na temat osób i obiektów oraz poznać dane tekstowe i tabele na zdjęciach

Opisy obrazków VoiceOver w oznaczeniach umożliwiają dodawanie własnych opisów obrazków, które VoiceOver może odczytać

Ustawienia poszczególnych aplikacji pozwalają dostosować ustawienia wyświetlania i rozmiaru tekstu tylko dla wybranych przez Ciebie aplikacji

Dźwięki w tle odtwarzają zrównoważony, jasny lub ciemny szum, dźwięki oceanu, deszczu i strumieniują dźwięki w sposób ciągły w tle, pozwalając ukrywać niepożądane szumy otoczenia lub hałas zewnętrzny

Czynności dźwiękowe dla funkcji Sterowanie przełącznikami umożliwiają sterowanie iPhone’em za pomocą prostych dźwięków z ust

Audiogramy można importować w Ustawieniach, dzięki czemu można dostosować ustawienia słuchawek na podstawie wyników badań słuchu

Nowe języki funkcji Sterowanie głosowe obejmują: chiński mandaryński (Chiny kontynentalne), kantoński (Hongkong), francuski (Francja) oraz niemiecki (Niemcy)

Opcje Memoji zawierają implant ślimakowy, rurki tlenowe lub miękki kask

Ta wersja zawiera również inne funkcje i ulepszenia:

Tagi w Notatkach i Przypomnieniach pomagają szybko kategoryzować elementy, ułatwiając ich znalezienie, a ponadto możesz użyć własnych inteligentnych folderów i inteligentnych list do automatycznego zbierania notatek i przypomnień na podstawie zdefiniowanych przez Ciebie reguł

Wzmianki w Notatkach umożliwiają powiadamianie innych o ważnych uaktualnieniach w udostępnionych notatkach, a całkiem nowy widok Czynność wyświetla wszystkie ostatnie zmiany w notatce na pojedynczej liście

Przestrzenny dźwięk z dynamicznym śledzeniem głowy w Apple Music zapewnia jeszcze bardziej wciągające wrażenia muzyczne z Dolby Atmos w AirPods Pro oraz AirPods Max

Tłumaczenie dostępne w całym systemie pozwala zaznaczyć tekst i przetłumaczyć go jednym stuknięciem, nawet na zdjęciach

Nowe widżety obejmują Znajdź, Kontakty, App Store, Sen, Game Center i Mail

Przeciąganie i upuszczanie między aplikacjami umożliwia przenoszenie obrazków, dokumentów i plików z jednej aplikacji do drugiej

Lupa powiększająca klawiatury powiększa tekst podczas przesuwania kursora

Kontakty odzyskiwania konta Apple ID pozwalają wybrać jedną lub więcej zaufanych osób, które pomogą wyzerować hasło i odzyskać dostęp do konta

Funkcja tymczasowego miejsca w iCloud zapewnia tyle miejsca, ile potrzebujesz, aby bezpłatnie utworzyć tymczasowy backup danych przez okres do trzech tygodni po zakupie nowego urządzenia

Alerty funkcji Znajdź powiadomią Cię, jeśli zostawisz obsługiwane urządzenie lub przedmiot, a funkcja Znajdź wskaże Ci drogę do tego przedmiotu

Najciekawsze momenty rozgrywki z ostatnich 15 sekund rozgrywki można zapisać za pomocą kontrolerów gier, takich jak Xbox Series X|S Wireless Controller lub Sony PS5 DualSense™ Wireless Controller

Wydarzenia w aplikacjach dostępne w App Store pomagają odkrywać aktualne wydarzenia w aplikacjach i grach, takie jak zawody w grach, premiera nowego filmu lub transmisja na żywo

Informacje na temat zawartości uaktualnień Apple związanej z zabezpieczeniami można znaleźć pod tym adresem.

źródło: opracowanie własne