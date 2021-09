iPadOS 15 to duża aktualizacja oprogramowania dla tabletów z serii iPad. Apple wraz z nią wprowadzi także zmiany dla deweloperów. Ich aplikacje będą mogły uzyskać dostęp do większej pamięci RAM. W przypadku modelu iPad Pro z 16 GB RAM-u iPadOS 15 zwiększy te możliwości z 5 do aż 12 GB.