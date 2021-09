Apple A15 Bionic to potężny chip, który znajduje się pod obudową modelu iPhone 13 Pro. Jego wczesny test ujawnia nam, że firma poczyniła duże prace nad zwiększeniem wydajności GPU. Dowodzi nam tego baza benchmarku Geekbench, gdzie przetestowano urządzenie. Zobaczmy, jak ono tam wypadło.

Test GPU z Apple A15 Bionic ze smartfona iPhone 13 Pro ujawnia nam wzrost wydajności aż o 55 proc. W benchmarku Metal chip zdobył aż 14216 punktów. Dla porównania A14 z modelu 12 Pro uzyskuje tutaj 9123 punktów. Tak więc zysk mocy jest naprawdę duży. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku rdzeni CPU.

Test Apple A15 Bionic z iPhone 13 Pro ujawnia duży wzrost wydajności GPU

Apple A15 Bionic jest wydajniejszym procesorem względem A14. Nowy 5-rdzeniowy GPU rzeczywiście wypada w testach dużo lepiej. Jednak same rdzenie CPU z modelu iPhone 13 Pro nie oferują już tak wysokiego wzrostu wydajności, bo o około 20 proc. Wynika to z faktu, że pod tym kątem firma nie wprowadziła większych zmian w porównaniu do chipu z zeszłego roku.

źródło