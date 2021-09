iPhone 13 Pro został zaprezentowany wczoraj. Apple pochwaliło się, że nowe smartfony dla bardziej wymagających użytkowników dostały aparaty fotograficzne z funkcją nagrywania wideo w formacie ProRes. Jednak stawiane są tu pewne wymagania, które dotyczą jakości 4K. Nie każdy z telefonów będzie miał możliwość rejestrowania takich filmów.

Apple pozwoli na nagrywanie filmów w formacie Pro Res i jakości 1080p w każdym z modeli iPhone 13 Pro. Pamiętajmy, że będą one dostępne w czterech wariantach pojemnościowych. Są to wersje 128, 256 lub 512 GB oraz 1 TB. Sytuacja nieco się komplikuje w przypadku wideo 4K.

iPhone 13 Pro nie zawsze nagra wideo 4K w ProRes

Apple stawia wymagania dla nagrywania wideo w 4K i ProRes. Będzie to możliwe tylko w tych smartfonach iPhone 13 Pro, które mają co najmniej 256 GB miejsca na dane. Takie informacje pojawiły się na stronie producenta. Jeśli więc zdecyduje się na zakup najtańszej opcji ze 128 GB pamięci, to takiej funkcji nie będzie. Co warto mieć na uwadze.

źródło: macrumors