iPhone 14 Pro i 14 Max to smartfony Apple, które zobaczymy w 2022 r. Dziś premiera tegorocznych modeli, a tymczasem o tych następnych wiadomo całkiem sporo. Zebraliśmy dotychczasowe plotki i przecieki o telefonach iPhone 14 Pro w jednym miejscu. Zobaczmy, co o nich wiemy.

iPhone 14 Pro oraz 14 Pro Max to smartfony Apple, na które poczekamy jeszcze rok. Ich debiut odbędzie się dopiero we wrześniu 2022 r. Oba modele były już obiektem przecieków. Po sieci krążą plotki o planach giganta na przyszły rok. Zobaczmy, czego mamy się spodziewać.

Zniknie notch

iPhone 14 Pro zostanie pozbawiony charakterystycznego wcięcia u góry ekranu, które towarzyszy nam w telefonach z iOS od kilku lat. Apple chce schować elementy odpowiedzialne za Face ID pod wyświetlacz i notch wtedy stanie się zbędny. Pozostanie tylko okrągłe wcięcie dla przedniej kamerki, które ma być wyśrodkowane. Przekątne paneli mają wynieść 6,1 i 6,9 cala. Tak, w wersji Max ekran ma nieco urosnąć.

Wydajny procesor Apple A16 Bionic

iPhone 14 Pro otrzyma procesor Apple A16 Bionic. Będzie to już kolejna generacja autorskiego układu firmy. Tym razem będzie on wykonany w węźle 4 nm, a więc znowu mniejszym w porównaniu do SoC z tegorocznych modeli, który oparto na litografii 5 nm. Spodziewajmy się zwiększenia wydajności CPU i GPU, ale dokładne szczegóły w tej kwestii nie są znane.

Aparat fotograficzny bez wyspy

Aparat fotograficzny w modelach iPhone 14 Pro zostanie pozbawiony garba. Apple usunie wyspie i wtopi obiektywy oraz inne elementy bezpośrednio w obudowę. Ponownie na pleckach mamy znaleźć trzy kamerki z matrycami 12 MP oraz sensor LiDAR. Sam aparat zostanie udoskonalony pod różnymi względami, ale na szczegółowe informacje trzeba będzie jeszcze poczekać.

W iPhone 14 Pro może znaleźć się kamerka peryskopowa

Pewne plotki mówią o tym, że iPhone 14 Pro może otrzymać obiektyw peryskopowy. Znamy to już z różnych flagowców z Androidem. Zapewnia on większe możliwości z zakresu obsługi zoomu. Apple ma rzekomo pracować na przyszły rok nad podobnym rozwiązaniem.

Możliwy powrót Touch ID

iPhone 14 Pro może dostać Touch ID. Funkcja zniknęła z telefonów z iOS już dawno. Apple pracuje jednak nad umieszczeniem czytnika linii papilarnych już od dłuższego czasu. W tym roku nie zdecydowano się na zaimplementowanie takiego rozwiązania. Jest jednak bardzo możliwe, że zobaczymy je w modelach na 2022 r.

Premiera dopiero za rok

Nie ukrywajmy, ale na smartfony iPhone 14 Pro trochę sobie poczekamy. Apple pokaże je dopiero we wrześniu 2022 r. Wiemy, że w przyszłorocznych planach firmy nie ma modelu Mini. Ma jednak pojawić się tańszy wariant Max bez dopisku Pro.

źródło: opracowanie własne