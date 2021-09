iPad Mini 6 to nadchodzący tablet, którego premiera jest blisko. Świeże plotki mówią o tym, że pozwoli on na pracę z ołówkiem Apple Pencil. Przy okazji wyciekła częściowa specyfikacja techniczna, jak i cena tabletu iPad Mini 6. Premiera ma odbyć się w listopadzie i zobaczymy, ile trzeba będzie zapłacić za ten sprzęt.

Ceny tabletu iPad Mini 6 z obsługą Apple Pencil

Cena podstawowej wersji tabletu iPad Mini 6 ma wynieść 399 dol. Dotyczy to wersji z 64 GB miejsca na dane. Model mający 256 GB pamięci ma kosztować 549 dol. Warianty z modemem 5G będą odpowiednio droższe. Do wyboru ma być pięć wersji kolorystycznych obudowy.

iPad Mini 6 otrzyma 8,6-calowy ekran Retina, który pozwoli na pracę z użyciem ołówka Apple Pencil 2. Następnie mamy procesor A14 Bionic, który znamy z modelu Air 4. generacji czy iPhone’ów 12. Pojawi się także USB C i Smart Connector. Znana specyfikacja techniczna tabletu widoczna jest poniżej.

iPad Mini 6 – specyfikacja techniczna

8,6-calowy ekran LCD o nieznanej rozdzielczości

procesor Apple A14 Bionic

4 lub 6 GB pamięci RAM

64 GB lub więcej miejsca na dane

kamerka FaceTime – brak szczegółów

aparat fotograficzny – brak szczegółów

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS (opcjonalnie)

modem 5G

złącza USB C i Smart Connector

Touch ID

iOS 15

