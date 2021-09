iOS 14.8, iPadOS 14.8, watchOS 7.6.2 i macOS 11.6 to najnowsze uaktualnienia udostępnione przez Apple. Nie znajdziemy tu nowości, ale poprawki ważnych błędów z zakresu bezpieczeństwa. Aktualizacja do iOS 14.8, iPadOS 14.8, watchOS 7.6.2 i macOS 11.6 rozwiązuje też błąd typu 0-day.

iOS 14.8, iPadOS 14.8, watchOS 7.6.2 i macOS 11.6 to najnowsze aktualizacje udostępnione przez Apple. Już wcześniej wiedzieliśmy, że takie łatki są w drodze. Co nowego tu znajdziemy? Jeśli liczycie na nowości, to musimy was rozczarować. Tych tutaj nie ujrzymy. Znajdziemy tu jednak ważne poprawki z zakresu zabezpieczeń.

Aktualizacje iOS 14.8, iPadOS 14.8, watchOS 7.6.2 i macOS 11.6 rozwiązują poważne problemy z zabezpieczeniami. Wśród nich jest błąd typu 0-day, a więc już aktywnie wykorzystywany przez hakerów do przeprowadzenia ataków. Możliwe to jest z użyciem odpowiedniego spreparowanego pliku PDF. Co pozwala na zdalne wykonanie kodu.

Aktualizacja iOS 14.8, iPadOS 14.8, watchOS 7.6.2 i macOS 11.6 zalecana dla wszystkich

Choć nie znajdziemy tu nowości i nowych funkcji, tak aktualizacja do iOS 14.8, iPadOS 14.8, watchOS 7.6.2 oraz macOS 11.6 zalecana jest dla wszystkich użytkowników sprzętów Apple. Nowe oprogramowanie można pobrać za pomocą odpowiednich mechanizmów do uaktualniania. W celu instalacji konieczne będzie ponowne uruchomienie sprzętu.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla użytkowników iPhone’ów

źródło: opracowanie własne