iPhone 13 Pro będzie dostępny w trzech warrantach pojemnościowych. Apple umieści tu nawet 1 TB miejsca na dane. Zwiększy się także pamięć w podstawowych wersjach modeli iPhone 13 Mini i 13. Tutaj spodziewajmy się co najmniej 13 GB. Opcja 1 TB będzie dostępna tylko w iPhone’ach 13 Pro.

iPhone 13 Pro, Mini oraz podstawowa trzynastka to łącznie cztery nowe smartfony Apple, które zobaczymy we wtorek. Tuż przed premierą nowe informacje dostarcza nam analityk Ming Chi Kuo, który w przeszłości serwował nam sprawdzone informacje z obozu giganta z logo nadgryzionego jabłka i wspomniał ostatnio też o AirPods 3. Informacje obejmują wersje telefonów w zakresie dostępnej pamięci na dane.

iPhone 13 Pro ma być dostępny w trzech opcjach. Są to 128, 512 GB oraz 1 TB. Wersja 256 GB prawdopodobnie zniknie. Co ważne Apple zamierza zrezygnować w przypadku najtańszych telefonów z edycji 64 GB. To oznacza, że iPhone 13 i 13 Mini będą dostępne z pamięcią od 128 GB.

Tylko iPhone 13 Pro otrzyma 1 TB miejsca

Warto dodać, że wspomniane 1 TB pamięci flash na dane będzie dostępne tylko w przypadku modeli Pro. W wersjach Mini i podstawowej trzynastce takiego wariantu się nie spodziewajmy. Tu do wyboru będą edycje mające 128, 256 lub 512 GB miejsca.

źródło: macrumors