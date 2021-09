Nokia G50 5G to nadchodzący smartfon HMD Global. Premiera jest blisko i do sieci wyciekły rendery oraz specyfikacja techniczna nowego telefonu Finów. Znajdziemy tu 6,82-calowy ekran, a więc będzie to naprawdę duży wyświetlacz i procesor Snapdragon 480. Jest też cena modelu Nokia G50 5G w euro.