iPhone 13 Pro i Max to dwa flagowce Apple, które były już obiektem wielu przecieków. Już wcześniej w sieci pojawiały się plotki, jakoby miały zostać dodane dwa nowe kolory obudowy. Są to brązowy oraz czarny mat. Wygląda na to, że rzeczywiście pojawią się dwie takie opcje kolorystyczne.

Rąbka tajemnicy uchyliła nam jedna z ukraińskich stron. To tam dostrzeżono nowe kolory dla modeli iPhone 13 Pro. Pierwszym ma być brązowy, a drugim czarny. Odcień pierwszego jest tak naprawdę tajemnicą, ale wiemy, że ten drugi ma być matowy. Apple zastąpi nim w palecie gwiezdną szarość i wiadomo, że ma to być najciemniejszy wariant obudowy od kilku lat.

foto: Macrumors

iPhone 13 Pro powinien dostać cztery kolory obudowy

Spodziewajmy się, że iPhone 13 Pro będzie dostępny w czterech wariantach kolorystycznych obudowy. Więcej opcji ma pojawić się w przypadku dwóch tańszych telefonów Apple. Tu również ma być nowy odcień i tym będzie różowy. Oficjalna premiera jest już blisko.

źródło: macrumors