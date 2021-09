iPhone 14 Pro Max to nadchodzący flagowiec Apple na 2022 r. Firma szykuje duże zmiany, co potwierdzają nam świeże rendery. Plotki mówią o tym, że wystająca wyspa dla aparatu zostanie schowana. Poza tym zniknie notch i zastąpi go okrągłe wcięcie. Zobaczmy sobie, jak ma wyglądać iPhone 14 Pro Max.