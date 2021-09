AirPods 3, Apple Watch 7 oraz iPhone 13 to trzy produkty, które zobaczymy za kilka dni. W sieci pojawiły się nowe plotki i te obejmują m.in. baterie urządzeń. Przecieki mówią o tym, że będą one większe względem poprzednich generacji tych sprzętów. Zobaczmy, czego spodziewać się w AirPods 3, Apple Watch 7 i iPhone’ach 13.

AirPods 3, iPhone 13 oraz Apple Watch 7 to nowe produkty, które zobaczymy w przyszłym tygodniu w trakcie specjalnej konferencji. Tymczasem w sieci pojawiły się nowe plotki. Tym razem przecieki obejmują baterie, które otrzymają wspomniane urządzenia. Spodziewajmy się wydłużonego czasu pracy na jednym naładowaniu.

iPhone 13 ma dostać około 10 proc. większe baterie w porównaniu do poprzedników. Największa różnica ma być w przypadku modelu Pro Max. Tutaj plotki mówią o aż 18-20 proc. pojemniejszym akumulatorze. Wiemy, że będzie to dokładnie 4352 mAh. Pojawi się też nowa ładowarka MagSafe. Natomiast baterie w AirPods 3 mają mieć podobny rozmiar do tych, które Apple umieściło w słuchawkach Pro. Samo pudełeczko ładujące ma otrzymać o około 20 proc. pojemniejszy akumulator. Apple Watch 7 również ma wnieść pod tym względem największe zmiany od premiery oryginalnych smartwatchy z systemem watchOS.

Apple Watch 7, AirPods 3 i iPhone 13 to nie tylko większe baterie

To samo źródło podało także pewne szczegóły obejmujące aparat fotograficzny z modeli iPhone 13. Tu również można liczyć na duże zmiany. Pojawi się udoskonalone OIS (optyczna stabilizacja obrazu), a obiektywy będą w stanie wpuścić więcej światła. Tutaj różnica ma być najbardziej widoczna w przypadku obiektywu ultraszerokokątnego, bo aż 40 proc.

