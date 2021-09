iPhone 13 Pro Max to nadchodzący flagowiec Apple. Smartfon był obiektem wielu przecieków i zostanie pokazany za kilka dni. Co już o nim wiemy? Cena i częściowa specyfikacja techniczna modelu iPhone 13 Pro Max nie są tajemnicą. Zobaczmy, czego możemy spodziewać się po tym smartfonie.

iPhone 13 Pro Max to smartfon Apple, który był obiektem wielu wycieków. Pora na to, aby podsumować znane plotki i przecieki. Tegoroczny flagowiec zapowiada się naprawdę ciekawie. Zobaczmy, co już o nim wiemy.

Wydajny procesor Apple A15 Bionic

iPhone 13 Pro Max, jak i inne nowe modele Apple na ten rok, otrzyma wydajny układ A15 Bionic. Wczesne benchmarki wskazują na lepszą wydajność w porównaniu do A14. Ponownie będzie to procesor wykonany w 5-nm litografii. Jego produkcją zajmuje się tajwańskie TSMC. Spodziewajmy się, że chip będzie współpracować z 6 GB pamięci RAM typu LPDDR5.

6,7-calowy ekran z mniejszym wcięciem

iPhone 13 Pro Max otrzyma bardzo podobny ekran do poprzednika. Ponownie będzie miał przekątną na poziomie 6,7 cala i taką samą rozdzielczość. Na pierwszy rzut oka będzie jednak widać mniejsze wcięcie. Notch ulegnie zmniejszeniu i stanie się to możliwe m.in. dzięki przeniesieniu głośniczka pod górną ramkę. Co bardzo ważne wyświetlacz zostanie wykonany w technologii LTPO, a więc zapewni zmienne odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz.

Większa bateria

Zmienne odświeżanie czy modem 5G wymagają większego akumulatora. Bateria z modelu iPhone 13 Pro Max rzeczywiście będzie większa i to aż o 18 proc. względem tej z poprzednika. Będzie miała pojemność na poziomie 4352 mAh. To powinno wydłużyć czas pracy na jednym naładowaniu. Wiemy też, że Apple szykuje nową ładowarkę MagSafe.

Cena modelu iPhone 13 Pro Max bez większych zmian

iPhone 13 Pro Max w podstawowej wersji ma kosztować od 1099 dol. Tutaj cena będzie bez zmian. Jednak pośredni wariant otrzyma 512 GB miejsca na dane, a ten najdroższy aż 1 TB pamięci. To sprawi, że ceny wzrosną względem poprzednika. Nie jakoś znacząco, ale podwyżek należy się spodziewać.

Udoskonalony aparat fotograficzny

iPhone 13 Pro Max dostanie aparat fotograficzny z trzema sensorami 12 MP oraz LiDAR. Nie oznacza to, że nie będzie zmian. Zwiększy się rozmiar pikseli. Następnie mamy udoskonalenia obejmujące kamerę ultraszerokokątną, która ma otrzymać najwięcej nowości, w tym autofocus. Same sensory również mają być większe i to sprawi, że wyspa dla aparatu również urośnie.

źródło: LeaksApplePro/ld_vova

Premiera 14 września

Apple planuje pokazać nowe telefony z systemem iOS już 14 września. Poza smartfonem iPhone 13 Pro Max zobaczymy również trzy tańsze modele z iOS 15. Wydarzenie będzie można obejrzeć na żywo w sieci. Start przewidziano na godzinę 19:00 naszego czasu. Przedsprzedaż ma ruszyć 17 września. Tydzień później telefony trafią do sklepów. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Apple iPhone 13 Pro Max – specyfikacja techniczna

6,7″ ekran Super Retina XDR rozdzielczości 1284 x 2778 pikseli i odświeżaniu w 120 Hz

procesor Apple A15 Bionic

6 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128, 512 lub 1024 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD – brak

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 12 MP + 12 MP + 12 MP + LiDAR

bateria o pojemności 4352 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

modem 5G

NFC

Face ID

złącze Lightning

stereofoniczne głośniki

iOS 15

źródło: opracowanie własne