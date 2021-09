Dizo Watch 2 i Dizo Watch Pro to dwa nowe smartwatche marki powołanej do życia przez Realme. Ich premiera jest blisko i wiemy, że odbędzie się już w przyszłym tygodniu. Cena zegarków będzie atrakcyjna i możemy spodziewać się ciekawych ulepszeń. Zobaczmy, co wiemy o nowych smartwatchach Dizo.

Dizo Watch 2 oraz Dizo Watch Pro dołączą wkrótce do portfolio zegarków submarki Realme. Oficjalna premiera jest bardzo blisko i wiemy, że odbędzie się w przyszłym tygodniu. Dokładnie 15 września i wtedy zapowiedź ma odbyć się w Indiach. Cena nowych smartwatchy ma być atrakcyjna.

Dizo Watch 2 będzie zegarkiem w cenie do 3 tys. rupii indyjskich (ok. 156 złotych). Smartwatch otrzyma prostokątny ekran o przekątnej 1,69 cala i będzie on największym w tym segmencie. Następnie mamy metalową ramkę czy ponad 100 różnych tarczy. Realme wspomina także o odporności na wodę na poziomie do 5 ATM, a więc urządzenie będzie można zanurzyć w wodzie na głębokość do 50 metrów.

Smartwatche Dizo Watch 2 i Pro coraz bliżej

Nie zabraknie też pulsometru czy funkcji SpO2, a więc mierzenia poziomu natlenienia krwi. Dizo Watch Pro dostanie ponadto podwójny GPS z GLONASS, co pozwoli na dokładne ustalanie położenia. Premiera nowych smartwatchy jest już blisko. Pełne specyfikacje techniczne nie są na razie znane.

