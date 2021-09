iPhone 13 to seria nowych smartfonów Apple, które zobaczymy w tym miesiącu. Wraz z nimi spodziewajmy się nowej ładowarki MagSafe. Została ona dostrzeżona na stronie FCC. Tam dowiadujemy się, że zgodność zostanie zapewniona również dla AirPods 3. Premiera modeli iPhone 13 jest już nieodległa.

iPhone 13 był już obiektem wielu przecieków. Wraz z nowymi smartfonami z logo nadgryzionego jabłka zobaczymy również odświeżone akcesoria. Wśród nich znajdą się słuchawki bezprzewodowe AirPods 3 oraz nowa ładowarka MagSafe. Plany firmy potwierdza nam strona urzędu FCC.

Na stronie FCC dostrzeżono nową ładowarkę MagSafe, która ukrywa się pod nazwą kodową A2548. Ta zeszłoroczna to A2140. Była ona testowana z telefonami o kryptonimach A2341, A2172, A2176 oraz A2342. To zeszłoroczne telefony z iOS. Przeprowadzono też próby z czterema nowymi modelami i tutaj zapewne były to smartfony iPhone 13. Jest też szczegół powiązany z AirPods 3.

Nowa ładowarka MagSafe dla iPhone 13 zgodna też z AirPods 3

FCC ujawnia nam, że nowa ładowarka MagSafe nie tylko naładuje smartfony iPhone 13. Ma być także zgodna z etui ładującym dla słuchawek AirPods 3. Zdaje się to potwierdzać widoczny poniżej schemat. Od premiery nowych produktów Apple dzieli nas już zapewne niewiele czasu.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla telefonów z iOS

źródło