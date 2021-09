Apple A15 Bionic to procesor, który ma trafić do smartfonów iPhone 13. Jego GPU został dostrzeżony w benchmarku i tam poznajemy wydajność. Ta jest całkiem niezła. Spodziewajmy się, że nowy układ SoC dla iPhone’ów 13 zaoferuje dużą moc. Apple A15 Bionic może dokonać wzrostu właśnie w obliczeniach graficznych.

iPhone 13 to cztery nowe smartfony, które zobaczymy we wrześniu. Dostaną one procesor Apple A15 Bionic, co wiemy nie od dziś. Tymczasem układ GPU z nowego SoC firmy z logo nadgryzionego jabłka został dostrzeżony w benchmarku, gdzie poznajemy wydajność. Rzućmy sobie na to okiem.

GPU z Apple A15 Bionic dla smartfonów iPhone 13 wygenerował w benchmarku Manhattan 3.1 198 fps. W trakcie throttlingu wydajność spada do około 140-150 klatek, co jednak i tak jest dobrym wynikiem. Układ graficzny z zeszłorocznych telefonów z iOS nie wyciąga tu więcej niż 170 fps.

GPU z Apple A15 Bionic dla modeli iPhone 13 może być potężny

Sam procesor CPU zaszyty w Apple A15 Bionic z pewnością wniesie duże usprawnienia. Jednak największy wzrost wydajności iPhone 13 może nam zaserwować właśnie poprzez GPU. To właśnie tutaj będą mogły być widoczne największe udoskonalenia. Czy tak jednak będzie, to powinniśmy przekonać się w niedługim czasie. Premiera nowych telefonów jest już blisko.

