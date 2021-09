iPhone 13 Pro zbliża się wielkimi krokami. Jakie nowości i zmiany wprowadzą nowe flagowce Apple? Tych z pewnością nie zabraknie. Wybraliśmy dla was 5 najciekawszych naszym zdaniem udoskonaleń, których można spodziewać się wraz z modelami iPhone 13 Pro i Pro Max. Rzućmy sobie na nie okiem.

iPhone 13 Pro i Pro Max to flagowce Apple, które były już obiektem mnóstwa przecieków. Premiera nowych telefonów z iOS odbędzie się już w połowie września. Zobaczmy sobie, jakie nowości, zmiany oraz udoskonalenia wprowadzą te modele. Wybraliśmy 5 najciekawszych z nich.

Ekrany OLED LTPO

iPhone 13 Pro otrzyma ekran OLED wykonany w technologii LTPO. Zmiany nie obejmą przekątnych czy rozdzielczości wyświetlaczy. Te pozostaną takie same. Apple jednak wprowadzi w końcu bardzo wyczekiwane zmienne odświeżanie obrazu. Najpewniej w zakresie do 120 Hz, jak to jest w przypadku iPadów Pro.

Wydajny procesor Apple 15 Bionic

iPhone 13 Pro otrzyma układ Apple A15 Bionic, który ma być bardzo wydajnym procesorem. Nowy SoC został wykonany w 5-nm procesie i jego produkcją zajęło się TSMC. Względem procesora A14 spodziewajmy się około 15-20 proc. wzrostu wydajności. Szczegóły nowego chipu nie są jednak znane. Wiemy jednak, że będzie on wspomagany przez 6 GB pamięci operacyjnej RAM.

iPhone 13 Pro z większą baterią

Apple w modelach iPhone 13 Pro umieści większe baterie. W wersji z 6,1-calowym ekranem będzie to akumulator o pojemności 3095 mAh. W smartfonie z 2020 r. było to 2815 mAh. Natomiast w wariancie Max będzie bateria o pojemności 4352 mAh. Będzie ona miała pojemność o 18 proc. większą względem poprzednika.

Lepszy aparat ultraszerokokątny

Apple w smartfonach iPhone 13 Pro umieści lepsze kamery i udoskonalenia obejmą w zasadzie każdy z obiektywów oraz sensorów. W tym roku firma chce jednak skupić się przede wszystkim na aparacie ultraszerokokątnym. Pojawi się autofocus oraz lepsza stabilizacja obrazu. Zmianie ma ulec także rozmiar pikseli. Wszystko to sprawi, że kamery zaoferują jeszcze lepsze możliwości. Pomimo tego, że nadal będą to sensory z matrycami 12 MP.

Modem 5G z mmWave

iPhone 13 Pro, jak i też tańsze telefony z iOS na 2021 r., otrzyma modem 5G z obsługą mmWave poza Stanami Zjednoczonymi. Zapewnia on znacznie większe transfery danych w porównaniu do Sub 6 GHz. Apple planuje w tym roku ekspansję pierwszego z rozwiązań na więcej rynków. W tym również europejskich.

Z szeroką ofertą telefonów Apple zapoznasz się w naszym sklepie Sferis

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods

źródło: opracowanie własne