iOS 15 beta 8 to nowa aktualizacja poglądowa dla iPhone’ów, którą udostępniło Apple. Oprogramowanie oddano zarówno w ręce deweloperów aplikacji, jak i publicznych testerów. Program pilotażowy pomału dobiega końca, co warto mieć na uwadze. Już wkrótce iOS 15 wyjdzie z fazy beta.

iOS 15 beta 8 to już ósma wersja poglądowego oprogramowania dla iPhone’ów. W przypadku publicznie dostępnych buildów jest to siódma edycja, gdyż ta pierwsza z początku czerwca w ręce publicznych testerów nie trafiła. Apple pomału zbliża się do zakończenia programu pilotażowego.

W iOS 15 beta 8 zapewne nie ma już większych zmian wizualnych czy nowości. Wynika to z faktu, że Apple na obecnym etapie programu pilotażowego skupia się na poprawkach zgłaszanych przez testerów błędów czy optymalizacjach oprogramowania. To ważne, bo finalna odsłona nowego systemu dla iPhone’ów musi być jak najlepiej dopracowana.

Apple niedługo zakończy beta testy iOS 15

iOS 15 beta 8 to już jedno z ostatnich wydań poglądowych nowego software dla iPhone’ów. Niedługo Apple udostępni wydanie RC, a tam zostanie udostępniony pełny wykaz nowości. Powinno to nastąpić w krótkim czasie. W połowie września poznamy termin wydania finalnej aktualizacji dla wszystkich użytkowników. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać.

źródło: opracowanie własne