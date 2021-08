iPhone 14 to smartfony, które otrzymają procesor Apple A16 Bionic i zobaczymy je w 2022 r. Wcześniejsze plotki mówiły, że może tu dojść do przejścia z litografii 5 na 3 nm. Jednak nowe informacje sugerują, że TSMC ma opóźnienia. To oznacza, że iPhone 14 może dostać układy wyprodukowane w procesie N4.