iPhone 13 to nowy smartfon Apple, którego premiera odbędzie się we wrześniu. Nazwa została potwierdzona na naklejkach dla opakowań. Choć w przeszłości pojawiały się plotki, jakoby nowe modele mogły dostać dopisek w postaci „12s”. Tak się nie stanie i we wrześniu zobaczymy telefony iPhone 13.

iPhone 13 to łącznie cztery smartfony Apple, które zobaczymy we wrześniu. Nowe telefony z iOS były już obiektem mnóstwa przecieków. Tymczasem w sieci pojawił się kolejny dowód na to, że w przyszłym miesiącu nie zobaczymy modeli z dopiskiem 12s, choć takie plotki się pojawiały.

Na łamach społecznościówki Weibo opublikowano zdjęcie widoczne poniżej. Prezentuje ono naklejki dla opakowań nowych telefonów z logo nadgryzionego jabłka. Jak nietrudno zauważyć, na nich pojawia się nazwa „iPhone 13”. Wraz ze sławetnym „Designed by Apple in California Assembled in China”.

Nazwa Apple iPhone 13 już pewna

Tak więc nazwa iPhone 13 jest już w zasadzie pewna. Apple raczej już pozostanie przy takiej nomenklaturze i raczej nowych modeli z dopiskiem „s” w nazwie prędko nie zobaczymy. Co innego w przypadku nowej generacji SE. Ten smartfon ma zadebiutować w ofercie firmy z Cupertino w przyszłym roku. Wiemy, że otrzyma nowszy procesor oraz zapewni łączność z sieciami 5G.

źródło