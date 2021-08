iPhone 13 Pro dostanie nieco zmieniony aparat. Moduł kamery będzie większy. Ujawniają to zdjęcia etui. Ponadto iPhone 13 Pro otrzyma mniejszy notch.

iPhone 13 Pro ostatnio pozował na zdjęciach w kolorze rose gold. Teraz mamy okazję zobaczyć zdjęcia etui i schematy. Te pokazują nam, że moduł aparatu fotograficznego ulegnie powiększeniu. Zmiany widoczne są gołym okiem. Zobaczmy, jak to wygląda i co zmodyfikowało Apple.

Poniższe schematy pokazują nam, że moduł aparatu z modelu iPhone 13 Pro ma rozmiar 4,5 cm. To o ponad 15 proc. więcej względem smartfona z poprzedniego roku, gdzie było to 3,98 cm. Wiemy, że wynika to m.in. z faktu, że Apple umieściło w kamerze większe sensory.

Aparat z modeli iPhone 13 Pro ma zaoferować większe możliwości

Wiemy, że Apple ma znacząco udoskonalić aparat ze smartfonów iPhone 13 Pro, choć nadal ma wykorzystać sensory z matrycami 12 MP. W planach jest jednak dodanie autofocusu do obiektywu ultraszerokokątnego czy szóstej soczewki. Poza tym pojawią się nowe opcje w trakcie kręcenia wideo. Wśród nich jest tryb portretowy w momencie nagrywania czy wsparcie dla formatu ProRes. Premiera nowych telefonów już we wrześniu.

