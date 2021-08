iPad 9. generacji coraz bliżej. Apple odchudzi obudowę i użyje SoC A13

iPad 9. generacji zbliża się wielkimi krokami. Tablet ma dostać SoC Apple A13. Poza tym pojawi się cieńsza obudowa. Zobaczmy, co jeszcze zaoferuje iPad 9.

iPad 9. generacji to nowy tablet Apple, który już pojawiał się w przeciekach. Urządzenie ma zadebiutować w przyszłym kwartale i wniesie udoskonalenia względem poprzednika. Co prawda, nie będą one tak duże jak w przypadku modelu Mini 6. Jednak trochę zmian ma się pojawić i wśród nich ma być układ A13.

iPad 9. generacji dostanie procesor Apple A13 Bionic, czyli ten sam układ SoC, który trafił do iPhone’ów 11. Następnie mamy cieńszą obudowę, która zostanie odchudzona. Większych zmian we wzornictwie tutaj jednak się nie spodziewamy. Tablet prawdopodobnie pozostanie z tym samym ekranem o przekątnej 10,2 cala, który jest w poprzedniku.

Kompletna specyfikacja tabletu Apple iPad 9 tajemnicą

Na razie nie znamy wszystkich konkretów związanych ze specyfikacją techniczną tabletu iPad 9. generacji. Sprzęt dostanie pewnie układ Apple A13 Bionic wspomagany przez 4 GB pamięci RAM. Przycisk początek z Touch ID pod ekranem pewnie też tu nie zniknie. Premiera w przyszłym kwartale i wtedy poznamy wszystkie szczegóły.

