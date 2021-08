Aktualizacja: Apple udostępniło iOS 15 beta 6 i iPadOS 15 beta 6 dla publicznych testerów. Oni otrzymali ostatnie kompilacje oprogramowania w ramach piątych bet. Wynika to z faktu, że tej pierwszej z czerwca, którą dostali deweloperzy, nie dostali.

iOS 15 beta 6 i iPadOS 15 beta 6 trafiają w ręce deweloperów aplikacji po kilku dniach od wydania poprzednich wersji poglądowych. Apple zbliżała się niewielkimi krokami do końca programu pilotażowego. Stąd też zachęca jak najwięcej użytkowników iPhone’ów i iPadów do brania w nim udziału. Czy znajdziemy tu nowości?

W piątych betach dla deweloperów Apple wprowadziło całkiem sporo pomniejszych zmian i nowości. W iOS 15 beta 6 oraz iPadOS 15 beta 6 może być podobnie. O tym jednak przekonamy się w niedługim czasie. Najpierw modyfikacje muszą odnaleźć testerzy.

iOS 15 beta 6 i iPadOS 15 beta 6 wkrótce dla publicznych testerów

iOS 15 beta 6 i iPadOS 15 beta 6 najpierw trafiają w ręce deweloperów. Jednak wkrótce dostęp otrzymają także publiczni testerzy, który biorą udział w Apple Beta Software Program. W przypadku tych ostatnich będzie to piąte wydanie poglądowe. Wynika to z faktu, że to pierwsze z czerwca nie zostało im oddane.

źródło: opracowanie własne